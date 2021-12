Un mese fa vittima di un incidente stradale, morto sessantaquattrenne gelese

Gela. Era rimasto gravemente ferito, un mese fa, dopo uno scontro stradale, lungo un tratto della Gela-Catania, alle porte della città. Non ce l’ha fatta il sessantaquattrenne Egidio Vella. Il sessantaquattrenne era in sella alla sua moto. Era stato trasferito in elisoccorso al “Sant’Elia” di Caltanissetta. Rimasto in rianimazione, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. E’ morto nelle scorse ore, nel nosocomio nisseno.