“Una Buona Idea”: “Con la morte di Casano la città perde uno dei suoi figli migliori”

Gela. Il gruppo di “Una Buona Idea” ricorda Carmelo Casano, morto ieri sera. “Ieri la nostra città ha perso uno dei suoi figli migliori. Carmelo Casano ha sempre dimostrato di amare la sua Gela, lo ha fatto da consigliere e da amministratore battendosi sempre per migliorare il nostro territorio e impegnandosi in prima persona. Non si è mai risparmiato, nemmeno negli ultimi periodi nonostante la malattia non gli desse grandi possibilità. Credeva e voleva che Gela fosse una città normale, degna e meritevole dei servizi necessari”, spiegano gli esponenti civici.