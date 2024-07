Una delle opere di Iudice sul “ciclo dei bagnanti” acquisita dalla fondazione “The Bank”

Gela. Una delle maggiori istituzioni italiane per l’arte contemporanea, la “Fondazione The Bank sulla Pittura Contemporanea”, consolidato Museo italiano, ha acquisito l’opera pittorica (l’acquerello “Verso Licata”, 2024, cm 45×65 sul ciclo dei bagnanti) del maestro Giovanni Iudice. Tema questo che lo ha reso protagonista della narrazione della vita semplice nella quotidianità costiera siciliana. “L’interesse sul lavoro di Giovanni Iudice – spiega Antonio Menon della fondazione nonché attento collezionista della pittura italiana – riflette sul percorso storico mio personale di amante del bello, amico e collezionista di artisti importanti. Non è più una mirabile raccolta di orientamento soggettivo, ma vede l’oggettiva ricerca tra i migliori artisti italiani che nell’ultimo ventennio hanno trovato nella pittura la sublime ricerca e l’originalità, rispetto ad una contemporaneità più conformista. L’arte mai celebrativa e decorativa, deve cedere sempre il passo verso nuove cifre stilistiche, ciò denota come il nostro bel paese sia ancora colmo di grandi artisti. Bisogna resistere rispetto alle massificazioni della globalizzazione”.