“Una nuova primavera per la città”, distefaniani compatti: opposizione, “saremo costruttivi”

Gela. “Una nuova primavera per la città che deve crescere e ritrovarsi anzitutto culturalmente”. La maggioranza si è rivolta al nuovo sindaco Di Stefano. “Sia un’alleanza compatta con la città”, ha detto il grillino Castellana. I dem, con Fava, i pentastellati e i civici, attraverso Sincero, hanno confermato che si deve andare avanti per dare segnali ai cittadini che si sono espressi nelle urne. L’opposizione non chiude. “Saremo costruttivi e non ci sarà un no a prescindere”, questo il concetto emerso negli interventi di Gabriele Pellegrino di Avanti Gela, Grazia Cosentino, Armando Irti Dc, Sara Cavallo FdI e Alberto Zappietro Iv.