Una postazione mobile per le cure a chi ha più bisogno, insieme Rotary e l’ambulatorio solidale

Gela. Sarà presentata domenica pomeriggio, all’ambulatorio “Franco Bennici” di piazza Sant’Agostino, l’iniziativa per l’avvio di una casa mobile di Paul Harris. Il Rotary sostiene l’intervento a favore di chi ha maggiormente bisogno. Le case sono da intendersi come luoghi che nascono dalla necessità di dare un immediato aiuto alle persone in difficoltà socio‐economica, consentendo ai soci professionisti rotariani e non, di avere un luogo che possa identificare il concetto di “servire al di sopra di ogni interesse personale”. C’è collaborazione tra la disponibilità in ambito di volontariato delle figure professionali presenti nel Rotary club, che mettono a disposizione il loro tempo e la loro professionalità, e la struttura ambulatoriale già esistente, l’ambulatorio diocesìano “Franco Bennici” già dotato delle opportune autorizzazioni e parte di strumentazioni che ne permettono l’immediata operatività. Il Rotary Club di Gela metterà nella disponibilità dell’utenza dieci figure professionali orbitanti in diversevspecializzazioni sanitarie, Ematologia , Medicina Interna, Neurologia, Chirurgia, Colonproctolgia, Psicologia, Odontoiatria, Patologia clinica.