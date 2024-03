Una rotatoria all’incrocio tra via Venezia e Settefarine, comitato: “Perché progetto è fermo?”

Gela. E’ uno dei punti viari da sempre più pericoloso nel perimetro urbano. Rispetto all’incrocio tra via Venezia e via Settefarine, il comitato di quartiere spinge per il progetto della rotatoria, ritenuto adatto a limitare le insidie del tratto. E’ stata avanzata una richiesta ufficiale per una conferenza di servizi, come fanno sapere dal comitato di quartiere Settefarine, attraverso Salvatore Terlati. I residenti vogliono capire quali siano le ragioni che ad oggi non hanno permesso la realizzazione della rotatoria.