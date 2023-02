“Una via tre piazze” nel ciclo fondi 2021-2027, missiva da Aricò: Morselli, “interesse Regione”

Gela. “Una via tre piazze”, progetto che da anni è in programma per riqualificare buona parte del centro storico, è stato tra quelli che l’amministrazione comunale ha strappato alla tagliola dei definanziamenti. Oltre otto milioni di euro, coperti inizialmente con i fondi del Patto per il Sud, lo scorso anno sono stati confermati con l’apprezzamento dell’ex governo Musumeci, attraverso l’allora assessore alle infrastrutture Marco Falcone. Proprio dall’assessorato, adesso affidato ad Alessandro Aricò, è pervenuta una comunicazione a Palazzo di Città. Il governo regionale intende confermare gli stanziamenti per il progetto, che gli uffici coordinati dall’assessore Romina Morselli hanno portato alla fase esecutiva. Dovrebbe rientrare tra quelli coperti con la programmazione Fsc 2021-2027. A Palermo, bisognerà trasmettere i dati principali, confermando “l’attualità” dell’investimento. “Lo scorso anno – spiega l’assessore Morselli – le delibere del governo regionale per “Una via tre piazze”, per la scuola “Antonietta Aldisio” e per il tetto dell’istituto di Albani Roccella, hanno apprezzato i progetti e il lavoro condotto, arrivato alla fase della progettazione esecutiva. Procedemmo a trasmettere tutto, grazie anche al lavoro svolto dal sindaco Lucio Greco e alle interlocuzioni con Falcone. Ora, questa comunicazione conferma che l’interesse del governo regionale rimane immutato. Siamo in fase assai avanzata. Comunicazioni di questo tipo stanno arrivando inoltre per lavori di edilizia scolastica e attraverso gli uffici stiamo continuando a lavorare nonostante le difficoltà”.