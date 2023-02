Primarie dem, Donegani: “Non mi schiero ma ho le mie idee, dobbiamo aggregare”

Gela. “Nessuna scelta di scuderia. Ho lasciato liberi gli esponenti che mi sono più vicini. Ho amici nella lista per Bonaccini e riferimenti in quella della Schlein”. L’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, che ormai da diversi mesi è rientrato a pieno titolo nel dibattito interno al centrosinistra locale, ha scelto di non schierarsi ufficialmente in vista delle primarie dem di domenica. “La mia storia parla in maniera chiara – dice inoltre – quando ho voluto fare una scelta netta mi sono comportato di conseguenza. E’ accaduto in passato e si è verificato anche per le regionali dello scorso anno. Il nostro laboratorio “Progressisti e rinnovatori” è nato per aggregare. Guardo in particolar modo alle primarie del Pd, del quale sono un dirigente, ma ho ritenuto che fosse utile non appoggiare pubblicamente un candidato rispetto all’altro. Ho le mie idee e non parlo attraverso altri. La mia attitudine è più vicina alla Schlein ma il segretario sarà di tutto il Pd. Ho dato massima libertà e anche io saprò esprimermi”. Nella lista regionale per il congresso nazionale, i sostenitori di Bonaccini schierano l’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio, in una posizione comunque non tra quelle di richiamo, e a supporto di Schlein, invece, c’è l’avvocato Claudia Caizza, da sempre molto vicina all’area di Donegani. “Sono stato contattato da dirigenti e responsabili nazionali del partito e ho indicato alcuni nomi – aggiunge – quello che mi interessa di più è la linea del partito, indipendentemente dal segretario che sarà eletto”. L’ex segretario provinciale Peppe Di Cristina, in giornata, si è ufficialmente posto a sostegno di Bonaccini, dopo che nella prima fase ha invece scelto la mozione dell’ex ministro Paola De Micheli. Sia l’area dell’ormai ex segretario provinciale che quella di Donegani hanno riferimenti nelle liste per il congresso nazionale. Per la Schlein, inoltre, si sono da subito schierati dirigenti locali del partito, a pieno titolo nel progetto di rilancio avviato dal segretario cittadino Guido Siragusa. C’era chi si attendeva un loro coinvolgimento diretto nella lista che però non c’è stato. Il vicesegretario cittadino Licia Abela si è fatta promotrice del comitato pro-Schlein.