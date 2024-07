Unione Comuni, consiglio chiamato a scegliere i componenti: forse già alla prossima seduta

Gela. L’ufficialità non c’è ancora. La prossima settimana, però, la seduta del consiglio comunale già in programma, oltre al punto delle commissioni consiliari pare destinata ad annoverare quello per l’elezione dei tre consiglieri dell’Unione dei Comuni. Il presidente del civico consesso Paola Giudice sembra intenzionata ad accelerare, sfruttando appunto la riunione indetta per il 30 luglio. Il consiglio dell’Unione dei Comuni, che annovera rappresentanti delle assemblee cittadine di Niscemi, Butera e appunto Gela, non si riunisce da mesi. E’ l’organo politico che dovrà vigilare sul percorso del nuovo ciclo dei finanziamenti 2021-2027. Un capitolo, quest’ultimo, che va a rilento anche a causa di una Regione che non ha affatto messo l’acceleratore. Per i tre Comuni possono esserci sul tavolo somme importanti, fino ad oltre ottanta milioni di euro. Con le amministrative concluse, tra gli scranni del consiglio dell’Unione mancano i rappresentanti gelesi. Dovranno essere eletti dall’assemblea cittadina. Anche in questo caso, probabilmente, si tenterà di equilibrare pezzi della maggioranza con quelli dell’opposizione. Più in generale, l’Unione dei Comuni è una struttura che va riempita di senso per non perdere il treno della nuova programmazione. L’Autorità urbana funzionale innestata dal Comune di Gela è stata tra le prime a costituirsi sull’isola.