Variazioni bilancio, consiglio a breve chiamato a pronunciarsi: atti al parere della commissione

Gela. I tempi non saranno brevi nel percorso verso il bilancio stabilmente riequilibrato, anche se l’attività in municipio è in corso, monitorata direttamente dal sindaco Terenziano Di Stefano che ha mantenuto per sé la relativa delega. In questa fase, con i riaccertamenti per il 2022 conclusi, ci sono i debiti fuori bilancio e gli strumenti propedeutici a tenere banco. E’ inevitabile, quindi, che le variazioni di bilancio abbiano un peso non indifferente. Alcune, tra le più prossime, sono andate al parere della neo commissione bilancio, appena insediata e presieduta dal grillino Vincenzo Tomasi. Sono variazioni destinate ad essere trattate nel corso della prossima seduta di consiglio comunale. E’ probabile che il presidente del civico consesso Paola Giudice integri l’ordine del giorno ancora in essere, inserendo proprio questi punti, che vanno discussi dall’aula possibilmente in tempi stretti.