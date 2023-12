“Variazioni bilancio hanno salvato progetti importanti”, Di Stefano: “Noi c’eravamo, altri no”

Gela. “Si è evitato un gravissimo autogol”. L’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano sposa in pieno la linea tenuta dal gruppo consiliare di “Una Buona Idea”, che nelle scorse ore, in aula, ha votato favorevolmente la ratifica delle variazioni di bilancio per i progetti. Senza un voto favorevole, l’esito finale sarebbe stato decisamente diverso: con la perdita dei finanziamenti e la necessità di ripianare i costi già sostenuti dalle aziende esecutrici dei lavori. Pure Di Stefano accentra l’attenzione su chi, invece, ha optato per non esserci, durante l’attività dell’assise. “Le ratifiche delle variazioni di bilancio in consiglio, oggi, hanno consentito di salvare la cultura, l’aggregazione e altri tre importanti progetti per la nostra città. Se non avessimo proceduto votando la ratifica – dice – il progetto della biblioteca sarebbe andato perso come perso sarebbe andato lo Youth center, come persi sarebbero andati i progetti di viale Mediterraneo, via Recanati, via Tevere e del salone parrocchiale di San Sebastiano. Oltre il danno della perdita avremmo subito la beffa di produrre un danno erariale al Comune. Avremmo potuto definirlo un autogol del peggiore calciatore. Politicamente avremmo potuto definirlo un tradimento a danno della città. Questo è quanto accaduto. Tra far finta che non si procurasse un danno ed evitare quello stesso danno, abbiamo scelto come sempre di avere un approccio equilibrato e responsabile. Non tutti hanno scelto questa linea. Hanno optato, nonostante il grave danno che si sarebbe potuto produrre, di non presentarsi in consiglio”. Ancora una volta, il gruppo di centrodestra, totalmente assente, viene chiamato in causa dai civici, rimasti invece sempre sul versante dei “responsabili”, senza però alcun vincolo nei riguardi della giunta.