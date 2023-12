Vendeva botti senza la necessaria autorizzazione, esercente denunciato

Gela. Nell’ottica di implementare l’attività di prevenzione tesa a scoraggiare la vendita dei botti illegali di Capodanno, la squadra mobile e il commissariato di polizia hanno effettuato mirati controlli finalizzati al contrasto illegale di materiale pirotecnico sul solco delle direttive dipartimentali che, a seguito della riunione tecnica di coordinamento istruita dal prefetto, sono state trasposte in precisi servizi con ordinanza del questore per tutto il periodo delle festività natalizie e di inizio anno nuovo. Nel corso dell’attività ispettiva sono emerse alcune violazioni, consistenti in fattispecie di reato, in particolar modo, è emerso che all’interno di un esercizio commerciale, il cui rappresentante legale è risultato essere un cittadino di nazionalità cinese, erano esposti al pubblico, e posti in libera vendita, diversi fuochi d’artificio per i quali vigono stringenti prescrizioni di vendita, tra cui il possesso della licenza rilasciata dal Prefetto prevista dall’art. 47 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.