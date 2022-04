“Vendono il territorio per 647 milioni”, Gran Sicilia: “Si dimettano tutti”

Gela. Un territorio in vendita, alla cifra di 647 milioni di euro. E’ questa la sintesi che arriva dal gruppo locale di Gran Sicilia, sezione “Corrao”. I sicilianisti non accettano per nulla il progetto del termovalorizzatore, annunciato dal presidente della Regione Nello Musumeci. Accusano l’intera classe politica locale. “Sono decenni che aspettiamo una riconversione economica, politica, sociale di questo territorio e invece si continua a portare iniziative incoerenti rispetto a questi propositi e nulla di buono producono a questo territorio. I titoli dei giornali mettono i soldi in primo piano. 647 milioni di euro per comprarci. Cifre impressionanti che si tradurranno in briciole e clientelismo – dicono – che porteranno vantaggio a pochi carrieristi della politica e sanciranno la fine di questa terra che nel momento di crescere torna indietro e si ripropone come fogna di Sicilia, se non d’Italia, come avvenne con altri tipi di rifiuti. Era nell’aria da tempo, la strategia era chiara. Il fallimento dei politici locali è talmente evidente da creare persino imbarazzo nel parlarne. E’ questa la conversione ecologica? E’ questo il cambio di strategia territoriale? Preferiamo cambiare i politici, tutti”. Anche il governo regionale viene individuato come responsabile di un progetto che nulla a che vedere con la ripresa del turismo. “Fino alla Regione, dove un presidente che deve avere qualche ricordo infelice procuratogli da questo territorio, talmente tanto lo detesta. Si crea il disagio, il bisogno e poi la soluzione che a nessuno piace ma che in certe condizioni è quella da accettare. E così il futuro della città saranno “pirtusi” a mare e termovalorizzatori a terra. Turismo? Agricoltura? Ecologia? Non c’è traccia nemmeno a sforzarsi di credere di aver interpretato male qualcosa”, aggiungono gli esponenti di “Gran Sicilia”. Il termovalorizzatore nasce, secondo i sicilianisti, per l’assenza di un’efficace politica locale, allo scuro delle intenzioni del governo regionale.