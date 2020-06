Vento, mare e passione, le spiagge dei kiters: in città vele riprendono a volare

Uno sport che può sembrare estremo ed invece è alla portata di tutti e che già dalle prime lezioni seduce molte persone che si lanciano nelle prime evoluzioni, come Angelo Palmeri, insegnante di musica al conservatorio che, messi da parte strumenti e spartiti, ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura da pochi giorni. Kiters della prima ora sono anche Mario Refetto e la moglie Gessica Cocchiaro, che ci hanno guidati in questo breve e ventoso viaggio, tra vele e passione per il mare. Molto nutrito, infatti, è anche il gruppo kiters in rosa, sono tantissime le donne che si lanciano sulla tavola e si fanno trasportare dal vento. Il tramonto ormai incombe e i colori sgargianti delle vele che fluttuano sulle onde lasciano il posto ai colori più tenui del sole che cala. I kiters ripongono le loro vele, in attesa del prossimo vento che qui da noi si sa, per fortuna non manca mai.