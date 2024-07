Verde incolto, situazione difficile in tante zone della città

Gela. Il dissesto dell’ente comunale e le risorse scarse di Ghelas, nel tempo, non hanno permesso di organizzare un progetto ampio per gli interventi di manutenzione del verde pubblico. Le segnalazioni arrivano da diverse zone della città. Ci sono aree dove il verde incolto ha invaso marciapiedi e punti di passaggio, rendendone difficile la fruibilità. Di recente, gli operatori della multiservizi Ghelas sono intervenuti nella zona del cavalcavia di via Venezia, anche in quel caso le sterpaglie avevano invaso i punti di passaggio e i tratti limitrofi.