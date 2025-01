“Verifica utile, in un’alleanza possono esserci visioni differenti”, incontro M5s per programmare

Gela. Una verifica di maggioranza, poco attesa in origine e generata dalle incomprensioni della scorsa settimana maturate intorno alla mozione sul nuovo ospedale, è prevista per oggi. Il sindaco Di Stefano, in un periodo che dovrà essere finalizzato soprattutto al bilancio stabilmente riequilibrato, vuole evitare fughe in avanti e animi tesi. Le distanza registrate tra dem e civici, negli scorsi giorni, sono sembrate però piuttosto attenuate. “La riunione di maggioranza? E’ sempre utile anche se il confronto interno va costantemente avanti – dice il capogruppo M5s Francesco Castellana – sulla vicenda del nuovo ospedale, però, non mi pare che ci siano state situazioni che possano allarmare. Ci può stare che in una maggioranza si sviluppino valutazioni differenti su alcuni temi. Ci sono precise sensibilità e non vige il pensiero unico. Per quanto ci riguarda, abbiamo votato favorevolmente per la mozione del Pd perché riteniamo comunque che una cosa non escluda l’altra. Il nuovo ospedale va bene così come non si deve arretrare rispetto al rafforzamento del “Vittorio Emanuele”. Anzi, spero che questa riunione non sia solo focalizzata su questo tema perché mi sembra limitativo”.