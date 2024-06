Vertice in “Alleanza per Gela”, si valuta appoggio al ballottaggio: mandato a Scerra

Gela. Lo ha ripetuto davanti ai sostenitori e ai riferimenti di “Alleanza per Gela”, “siamo noi i veri vincitori morali di questa competizione elettorale”. Salvatore Scerra ha incontrato l’intero gruppo alla base della sua corsa elettorale, conclusasi al primo turno “ma con un venticinque per cento in città”. L’analisi del voto non ha comunque tolto spazio alla strategia sul da farsi. Sarà lo stesso Scerra a condurre le interlocuzioni con i candidati in lizza per il ballottaggio e con i loro referenti politici. Sentirà, singolarmente, tutti gli esponenti delle quattro liste di “Alleanza per Gela”.