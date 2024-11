Via Bernardino Telesio, cattivo odore dal canale e mancata pulizia

Gela. Alla fine di via Charles Darwin, proprio sotto il cavalca via di via Venezia c’è una piccola strada non asfaltata finita nel dimenticatoio insieme a tutti i suoi residenti: via Bernardino Telesio.

Il servizio della nettezza urbana non ritira i rifiuti nè c’è una pulizia della strada.Il canale che confina con le abitazioni da anni non viene pulito, ciò causa spesso allagamenti all’interno dei garage e delle abitazioni a piano terra nelle giornate di pioggia. Inutili i continui appelli dei residenti, costretti a convivere con cattivo odore, topi, serpenti e insetti di ogni tipo.