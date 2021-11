Via Cairoli, pubblicato l’avviso per l’aggiudicazione dei lavori

Gela. E’ on line l’Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzata alla

partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione

Urbana di via Cairoli”. L’importo dei lavori è di € 603.245,53 di cui € 588.202,33 per

lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 15.043,20 per costi della sicurezza non soggetti

a ribasso. Alla procedura verranno invitati cinque operatori economici tra quelli che avranno

trasmesso, entro i termini prestabiliti, apposita istanza debitamente compilata. L’elenco dei

soggetti invitati a presentare offerte sarà reso noto sul sito istituzionale del Comune di

Gela dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. La procedura negoziata

verrà espletata dal Comune di Gela interamente in modalità telematica. Le offerte

dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo

della piattaforma acquistiretepa – MePa / Mercato elettronico della pubblica

amministrazione.