Via libera riequilibrio, Scerra: “Il mio voto per aiutare la città, non accetto strumentalizzazioni”

Gela. L’adesione al piano di riequilibrio, questa mattina in aula consiliare, è stata approvata anche grazie alla presenza di consiglieri di opposizione. Un voto, il loro, che certamente ha garantito la soglia di galleggiamento numerica ai pro-Greco. Alla seduta ha partecipato il meloniano Salvatore Scerra, che ha spiegato le ragioni del suo dissenso all’atto, concludendo con il no. “Oggi il Comune è ufficialmente in fase di predissesto. Infatti la delibera di adesione al piano di riequilibrio, misura primaria, è stata votata dal consiglio comunale, diffidato entro e non oltre il 27 luglio. Questo piano di adesione darà novanta giorni di tempo all’ente per cercare di salvare il salvabile. Per noi è una procedura viziata dal ritardo del consuntivo 2021 e soprattutto dal fatto che ancora ad oggi non c’è traccia del consuntivo 2022 – dice Scerra – inoltre come fatto rilevare dal nostro componente di partito e presidente della commissione bilancio, Pierpaolo Grisanti, c’è un ammanco di oltre 136 mila euro al consuntivo 2021 insieme a molte altre criticità rilevate nella relazione del collegio dei revisori. Sono queste le vere motivazioni della nostra presenza e del nostro voto contrario alla delibera di oggi sull’adesione alla procedura di riequilibrio”.