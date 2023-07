Cis è ancora una priorità del governo? Lorefice vedrà Fitto: “Zes unica? Città danneggiata”

Lorefice inoltre non è per nulla convinto della decisione, targata sempre Fitto, di unificare l’intero sud Italia in una sola Zona economica speciale. “Non ha senso – precisa il senatore – in questo modo, territori come quello gelese saranno enormemente svantaggiati. Una Zes unica parifica tutte le aree. Un investitore preferirà un’area coma Catania, già infrastrutturata e con servizi, piuttosto che puntare su una zona come quella gelese. Si abbattono le distinzioni che invece sono fondamentali. Lo scopo delle Zes che sono state istituite era di garantire maggiori vie di accesso agli investimenti per aree veramente indietro a livello di infrastrutture come quella locale. Con la Zes unica queste zone saranno ancora più isolate”. Sulla Zes locale, che attualmente rientra in quella della Sicilia orientale, come ha ricordato l’ex assessore Terenziano Di Stefano, gravano inoltre tutti i pesi di una mancata risoluzione della vicenda dei vincoli, presenti in diversi quadranti, a partire dal Nord 2 dell’ex Asi.