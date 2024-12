Viabilità pericolosa, mozione Alabiso: “Interventi da subito, partendo dalla segnaletica”

Gela. La viabilità cittadina è altamente pericolosa: troppi incidenti stradali, spesso anche mortali, e pedoni che sono a rischio al pari degli automobilisti. Il consigliere comunale dem Lorena Alabiso ha tracciato una “mappa” del pericolo stradale, al termine di sopralluoghi condotti in diverse zone dell’area urbana. Ha riportato dati e proposte in una mozione che sarà discussa durante la prossima seduta di question time. All’amministrazione comunale richiede uno sforzo maggiore, per superare le inefficienze del recente passato. È la segnaletica che va anzitutto adeguata. Così, per Alabiso quella orizzontale va tracciata e riportata a nuovo in via Tevere, via Venezia, via Falcone, via Butera, nelle aree circostanti a queste nei pressi di eventuali incroci, inoltre in via Santa Maria degli Angeli, via Delle Begonie e via Delle Viole. Dossi con bande rumorose o addirittura autovelox fissi potrebbero essere soluzioni da attuare, secondo il consigliere, in via Butera e in via Falcone, con un’adeguata segnaletica verticale.