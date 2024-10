Vigor vittoriosa contro il Santa Croce: 2-0 per i ragazzi di Fausciana

Gela. La Vigor ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato e regola il Santa Croce con il risultato di 2-0. Al “Biazzo” di Ragusa, i biancazzurri di mister Fausciana hanno la meglio sugli avversari giocando una partita cattiva e decisa. Mister Fausciana non va troppo lontano dagli ultimi undici titolari schierati in campo, dimostrando di aver trovato, momentaneamente, la sua quadra, in attesa degli ultimi colpi in entrata. Partono dal primo minuto Mangione, Scicolone, Cosentino, Lovisi, Golisano, Campanaro, Giarrizzo, Layé, Valerio e De Leonardis. Prima da titolare anche per il centrocampista Arturo Strano. Primi 45 minuti equilibrati fra le due compagini, che lottano e si studiano a vicenda. Dopo il riposo lungo la Vigor entra meglio in campo e, al terzo minuto, apre le marcature con De Leonardis.