Villa chiusa da venti giorni, Fava: “Anticipati gli interventi, riapre la prossima settimana”

L’assessore Giuseppe Fava smentisce i cittadini. Secondo l’assessore la villa sarebbe chiusa da soli 20 giorni. A causa del maltempo non è stato possibile provvedere alla rimozione dei rami caduti. La chiusura della villa è stata eseguita in via precauzionale nel caso in cui si fossero verificati episodi della stessa entità. Fava in accordo con l ‘amministratore delegato di Ghelas Multiservizi Guido Siragusa ha anticipato a domani i lavori calendarizzati per giovedi prossimo.

L’amministratore Ghelas precisa che sono già in corso in tutta la città interventi per ripristinare i danni causati dal maltempo negli ultimi 15 giorni.