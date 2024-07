Viola Ascia negli spot di importanti brand e aziende: dieci anni e già tante apparizioni

“Viola già da piccola non si tirava indietro davanti ad un obiettivo, si prestava per foto e videoricette che facevamo insieme per la mia pagina Instagram, con tanto entusiasmo – dice la mamma Dalila Questante – successivamente ho lavorato come direttrice creativa degli shooting di un noto multibrand e Violetta allora piccola veniva sempre con me, partecipava agli shooting come mini Model affiancata alle modelle negli outfit mini me. Da lì ha sviluppato una vera e propria passione, per la moda e per la fotografia, prendendo spunto dalle pose e dagli atteggiamenti delle modelle. È stata spesso ricondivisa dai brand internazionali presenti nella campagna pubblicitaria come Elisabetta Franchi. Da lì, accorgendomi del suo potenziale, l’ho iscritta ad un’agenzia per piccoli modelli. E’ stata inizialmente chiamata per una partecipazione a Firenze a Pitti Bimbo, punto di riferimento internazionale per le collezioni moda per bambini e teenager, con i grandi nomi della moda. Ha sfilato davanti a centinaia di persone. Successivamente, nel periodo post Covid, è stata scelta da Dsquared per un look book. E’ arrivata con la sua immagine all’e-commerce di Kway e Msgm Kids. Attualmente gestisco la pagina Instagram @profumodiviola nella quale realizza reel con consigli di moda. Far conciliare tutto non è facile, la scuola, lo studio, le attività, ma per fortuna a scuola consegue ottimi risultati perché si applica molto. Il primo pensiero quando torna dagli shooting che si svolgono molto spesso a Milano è recuperare i compiti assegnati nei giorni di assenza”.