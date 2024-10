Vittime incidenti sul lavoro, Scuvera: “Proporremo disegno di legge per i familiari”

“Proporremo un disegno di legge nelle prossime settimane che dia il giusto riconoscimento di dignità ai familiari delle vittime. Considero determinante l’impegno sulla prevenzione. Sono convinto che, in quest’ottica, possa essere uno strumento in più portare il tema della sicurezza sul lavoro anche nelle scuole, per diffondere tra le giovani generazioni la cultura della prevenzione e contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele dei lavoratori. Come ha detto il nostro Presidente della Repubblica, “la sicurezza sul lavoro, oltre che una prescrizione costituzionale, è anzitutto una questione di dignità umana”. Parole molto chiare che indicano il nostro cammino che la sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un diritto di ogni lavoratore”, ha concluso Scuvera.