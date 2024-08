“Vittoria Di Stefano risultato eccezionale”, Licata: “Diamo il tempo all’amministrazione di lavorare”

Gela. Come più volte indicato dal sindaco Di Stefano, l’eventuale riorganizzazione in corsa della giunta potrà determinarsi solo a precise condizioni. Un confronto con gli alleati lo ha programmato dopo la festa patronale. E’ evidente che non ha intenzione di accelerare né di scoprire tutte le carte. Gli alleati che lo hanno sostenuto fin dall’inizio cercherà comunque di garantirli, sia su un piano amministrativo sia su quello politico. E’ altrettanto chiaro che ci saranno scelte da fare. Il gruppo di “Una Buona Idea”, che lui stesso ha contribuito a fondare, dimostra di stare sulla stessa lunghezza d’onda. “Non dimentichiamoci quello che siamo stati in grado di fare – spiega il presidente di “Una Buona Idea” Rino Licata – abbiamo battuto il centrodestra e all’inizio nessuno pronosticava un risultato di questo tipo. Il nostro gruppo è partito dalla volontà di alcuni giovani che hanno sempre avuto a cuore la città. Il sindaco, adesso, sta operando al massimo e tutta la sua squadra assessoriale lavora sempre con obiettivi che toccano la città”. Per Licata, deve essere questa la priorità. “Le polemiche intorno ad un’eventuale mutamento della giunta? Non credo siano questi i temi che interessano ai cittadini. L’insediamento è avvenuto da circa un mese. Diamo tempo a tutti di dimostrare le proprie capacità. Io sono d’accordo con il sindaco. Fa bene – continua – a confrontarsi con gli alleati, dopo la festa patronale. Però, penso che anzitutto, come dice il sindaco, bisogna dare dignità a chi questo progetto lo ha sostenuto fin dall’inizio”. Il presidente del gruppo civico non nega che qualche accordo, magari fuori dall’alleanza, possa esserci stato.