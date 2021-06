“Vittorio Emanuele” centro per cure dell’asma, Trainito: “Finalmente passi in avanti”

Gela. Il sì al “Vittorio Emanuele” come centro prescrittore delle terapie biologiche per l’asma viene visto come un passo in avanti anche dal presidente della commissione consiliare sanità, Rosario Trainito. La conferma, nelle score ore, è arrivata da Palermo e ad annunciarlo è stato il deputato forzista Michele Mancuso. “Non posso che esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto. Finalmente – dice Trainito – si parla del nostro ospedale in positivo. Grazie al lavoro profuso dall’onorevole Mancuso, che si è impegnato per ottenere questo centro importante in città e naturalmente un ringraziamento ad Asp che si è subito attivata. Un grazie al primario, il dottor Biundo, per l’impegno sul territorio. Sarà possibile prescrivere terapie biologiche legate alla Feno e all’asma, anche in città. Su questo bisogna fare leva, ottenere grandi risultati per il nostro nosocomio”.