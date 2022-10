Von der Leyen “Solidarietà la migliore reazione ai ricatti di Putin”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sosterremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario. E proteggeremo gli europei dall’altra guerra che Putin sta conducendo, quella alla nostra energia. So che gli europei sono preoccupati per l’inflazione e per le bollette energetiche. La migliore reazione ai ricatti di Putin è la solidarietà europea”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. “In questo periodo così ostico, la Commissione ha trovato l’accordo per un quadro su misure energetiche: la prima misura è logica e importante, anzichè farsi concorrenza, acquisteremo gas insieme – ha aggiunto -. Tutte le società coinvolte formeranno un consorzio d’acquisto. Abbiamo imparato la lezione del passato, abbiamo capito quanto gli Stati membri ad agosto stavano facendosi concorrenza, e questo ha portato all’aumento dei prezzi”. Von der Leyen ha ribadito che “la solidarietà è parte dei nostri trattati e bisogna attuarla. E’ semplice. Condivisione, unione e solidarietà avranno un impatto sui prezzi ma bisognerà fare di più per affrontare l’aumento dei prezzi e la manipolazione del mercato da parte della Russia”. – foto agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).