“Zona rossa una presa in giro”, Giudice: “Politica intervenga, non servono comunicati”

Gela. “La politica deve veramente aiutare i sindaci che chiedono la revoca della zona rossa. Non bastano i comunicati stampa”. Il sindacalista Ignazio Giudice, della segreteria regionale della Cgil, ritiene che l’attuale dichiarazione di zona rossa, che tocca anche la città, non abbia alcun senso. “Una grande idiozia, una profonda presa in giro che aumenta il rischio contagio in Sicilia – spiega – dato che si chiude una città ma chi ci vive può tranquillamente spostarsi. Ma ci vuole molto a comprendere le basi di un’economia che va aiutata e non massacrata?”. Il sindacalista si riferisce principalmente al peso che le misure restrittive hanno sugli operatori economici, che in una fase come quella attuale guardavano al periodo estivo per una ripresa.