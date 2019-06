Espropri “allegri”, nuova condanna municipio: irregolare occupazione di un terreno per “Modernopoli”

Gela. Un elenco infinito di espropri “allegri” che, nel tempo, ha fatto precipitare le casse del municipio. Un altro verdetto di condanna arriva dai giudici del Tar Palermo e questa volta il Comune non si è neanche costituito in giudizio. I magistrati palermitani hanno accolto il ricorso presentato dal legale dei due proprietari di un terreno, occupato per la realizzazione del complesso residenziale “Modernopoli”, finanziato con i soldi dell’edilizia economica e popolare. Nonostante gli anni trascorsi, non è mai stato emesso un regolare decreto di espropriazione. Quindi, il Comune dovrà provvedere a risarcire i proprietari che si sono visti privati dell’area occupata e oggi del tutto trasformata. Nel ricorso, si fa riferimento anche alla restituzione dei terreni, ma è più probabile che il Comune provveda ad acquisirli e a pagare le indennità dovute.