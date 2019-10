Lo Scordia/Gela Fc resiste un tempo a Giarre, il finale è di 4-0

Gela. Quarta sconfitta consecutiva, seconda con la gestione Gela Fc per il Città di Scordia. Nulla da fare a Giarre, che segna il 4-0 in un match equilibrato solo per un tempo. Malgrado le tante assenze (tre squalificati e due infortunati), la squadra di Alessio Catania frena i gialloblù nella prima parte di gara. In difesa c’è Dadone, il neo arrivato Mazzola inizia dalla panchina.

Protagonista Armando Di Martino, che para un rigore al 42′ a Simone Abate. Si va negli spogliatoi sullo 0-0 ma nella ripresa i gialloblù di Urso dilagano. Apre le danze al 50’ Aleo, Raddoppio dopo appena nove minuti con Urso. All’82’ Mirabella cala il tris, con Leotta anche quasi allo scadere chiude il match . In classifica Scordia/Gela Fc ancora a -1. Debutto per il difensore Dadone.