A 9 anni in coma per una caduta in bici, lo zio: “Troppe buche, denunciamo il Comune”

I famigliari hanno, comunque, deciso di sporgere formale denuncia contro il Comune.

“Il bimbo non esce mai di casa – spiega in lacrime lo zio Salvatore – Solo mezz’ora al giorno per fare un giro in bicicletta. Mi chiedo se un giro deve costare la perdita di tanti giorni di vita. In tutto questo, il Comune dov’è?”. Il piccolo, che compirà dieci anni a settembre, sta lottando per la vita. Nelle prossime ore potrebbe essere trasferito nuovamente presso una struttura sanitaria specializzata.

Il papà, che lavora a Bordighera, questa mattina è rientrato in Sicilia. Si è messo subito in viaggio, non appena ha appreso la drammatica notizia. Con la moglie e l’altro figlio, più grande del piccolo di nove anni, si sono trincerati in un silenzio di rabbia e speranza. Tutta la cittadinanza è, virtualmente, vicino a loro. Saranno determinanti le prossime ore.