A Bulala un’intera area distrutta dalle fiamme, la scorsa notte rogo anche di un mezzo

Gela. La scorsa notte, a Bulala, è andato in fiamme un casolare rurale, insieme a tutto quello che era presente nell’area, compreso un mezzo. L’incendio ha distrutto tutto. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco ma non c’è stato molto da fare. I danni sono ingenti e le fiamme sono state spente alle prime luci dell’alba. Le conseguenze sono ben evidenti, come dimostra anche l’immagine che pubblichiamo. Questa mattina (come abbiamo riportato), intanto, proprio nella zona tra Bulala e Mignechi sono stati esplosi colpi di arma da fuoco, fortunatamente senza generare altre ripercussioni. La polizia, sugli spari, ha avviato indagini.