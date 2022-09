A Palermo scritte No vax alla Fiera e presso la sede dell’Ordine dei giornalisti

PALERMO (ITALPRESS) – Scritte no vax sono comparse alla Fiera del Mediterraneo, a Palermo, dove si trova l’hub vaccinale. “I vaccini uccidono, salvate i bimbi”, la scritta rossa che campeggia all’ingresso dei dipendenti. Poco più in là altre scritte: “Nazisti assassini”, “Vaccini = malori improvvisi”, “Genocidio di Stato, i vax uccidono”. Ed altre scritte sono comparse nei pressi della sede dell’Ordine dei giornalisti, in via Bernini. In entrambi i casi indagano gli agenti della Digos. Nei giorni scorsi scritte analoghe erano comparse davanti alla sede dell’Ordine dei medici di Palermo.foto Italpress(ITALPRESS).