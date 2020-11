A Riesi nessun positivo al Covid dopo lo screening sugli studenti, “524 tamponi”

Riesi. Per il sindaco Salvatore Chiantia si tratta di buone notizie sul fronte della gestione dell’emergenza Covid, che si fa sentire anche a Riesi. Ieri, a conclusione di uno screening sulla popolazione studentesca, non sono emersi casi di positività. “Sono stati effettuati 524 tamponi – dice lo stesso Chiantia – e non sono stati accertati casi di Covid. Per noi, è un gran bel responso”.