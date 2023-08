A spasso nel Medioevo con la 7° edizione del Palio dell’Alemanna

Gela. Il Palio dell’Alemanna, torna per la settima volta a Gela nell’ambito dei festeggiamenti dedicati alla Patrona Maria Santissima d’Alemanna. Per l’occasione il centro storico cambia volto per calare la città in un’atmosfera medievale. Una passeggiata nella grande epoca storica che sarà rievocata attraverso la rappresentazione delle corti dell’epoca che animeranno le piazze del centro storico. Una parata di oltre 100 figuranti per dare vita ad un itinerario medioevale in cui la storia rivivrà attraverso i costumi e gli strumenti del tempo.

La tradizionale e grande parata partirà da Piazza Sant’Agostino e attraverserà tutto il centro storico. A seguire nella piazza antistante alla chiesa Madre si svolgerà il I Torneo Regionale degli Sbandieratori organizzato da Ass. Sbandieratori Gela e ASI, accompagnato da numerose esibizioni di armigeri, danzatrici ed artisti.

Una vera e propria riproduzione della città medioevale in Piazza dove tutto si trasformerà e sarà animato da uno spettacolo attraverso il quale il pubblico sarà introdotto in numerose performance d’arte. Tecnica e intensità si materializzeranno in uno spettacolo unico e d’effetto e con costumi sartoriali e accessori riprodotti con sapienza e ricercatezza.