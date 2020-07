“A Timpazzo solo indifferenziato”, stop a carichi umido: “Non si può bloccare impianto”

Gela. Erano in attesa di conferire l’umido a Timpazzo. Questa mattina, diversi mezzi per la raccolta sono stati rimandati indietro, perché gli impianti della discarica, ad iniziare dal Tmb, lavorano solo l’indifferenziato. L’ingegnere Giovanna Picone, amministratore della “Impianti Srr”, è stata categorica nel bloccare sul nascere qualsiasi conferimento non previsto, dando precedenza alla salvaguardia dell’intero sistema. Un concetto ribadito dal presidente della Srr4 Salvatore Chiantia. “Lo abbiamo ripetuto più volte – dice – l’impianto di Timpazzo può essere usato solo per l’indifferenziato. L’umido bloccherebbe l’intero sistema e non possiamo permetterlo. Purtroppo, le piattaforme del territorio che ricevono l’umido, o sono sovraccariche oppure in alcuni casi sono state sequestrate. Quindi, si pone il problema dello smaltimento. Una cosa è certa, gli impianti di Timpazzo non possono ricevere l’umido e nessuno può pretendere di conferire”. Negli ultimi mesi, con l’avvio a pieno regime del Tmb, c’è stato il completamento della filiera locale degli impianti.