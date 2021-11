Accusato di un furto, condanna ridotta in appello per un giovane

Gela. Fino allo scorso anno, prima di essere arrestato, fu coinvolto in decine di furti in città, molti dei quali confessati davanti agli investigatori. Per uno di questi colpi, in appello è arrivata una condanna ridotta per il ventenne Davide Antonio Rocco Ferracane. Cinque mesi di reclusione, a fronte di un anno e due mesi, che invece erano stati disposti in primo grado.