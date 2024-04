Nell’alleanza di Di Stefano si ricompone il fronte dei “responsabili”: “Mpa centrale”

Gela. Una sorta di continuità rispetto alla linea dei “responsabili” instaurata all’assise civica, soprattutto nella fase più acuta del dissesto del municipio. In questa prospettiva si può leggere l’adesione degli esponenti Mpa all’alleanza del candidato a sindaco Terenziano Di Stefano. Proprio i civici dell’ex assessore e gli autonomisti hanno spesso parlato la stessa lingua, in aula consiliare e non solo, pure dopo l’uscita di “Una Buona Idea” dalla giunta. Ieri, il responsabile regionale enti locali dell’Mpa, Fabio Mancuso, ha confermato che il partito sta con Di Stefano, di fatto sconfessando la scelta del capogruppo Iaglietti che invece ha deciso di aderire ad “Alleanza per Gela”, con il candidato a sindaco Salvatore Scerra. “Agli inizi della mia campagna elettorale, ho dichiarato che l’avrei condotta all’insegna della costruzione e senza alcuna distanza. Puntando sulla costruzione e mai sulla distruzione condurrò il mio mandato elettorale, qualora dovesse essermi accordata la fiducia dei cittadini – dice Di Stefano – l’adesione dell’Mpa la considero a tutti gli effetti un’adesione centrale per il progetto, tesa a rendere ancora più forte e vincente la coalizione. Si inserisce nell’ottica del comandamento che ci siamo dati: unire uomini e donne seri e con un altissimo senso di responsabilità nell’approcciarsi ai fatti che riguardano la nostra città”, dice Di Stefano.