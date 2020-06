Acqua non erogata, ritardi ed emergenze continue: sindacati, “spettacolo indecente”

La nuova Assemblea territoriale idrica non ha ancora preso in consegna tutte le funzioni dell’Ato Cl6 in liquidazione e ci sono pesi finanziari enormi, come quelli degli arbitrati vinti da Caltaqua. “Sono trascorsi parecchi mesi dalla costituzione dell’Assemblea territoriale idrica – aggiungono Giudice, Gallo e Mudaro – è ad oggi non registriamo alcun atto consequenziale ma solo rimandi tra la silente burocrazia regionale e quella dell’ambito con le società che s’incrociano in un illusorio gioco degli specchi. Pessimo esempio di mancata collaborazione tra enti lo si ritrova nell’arbitrato da 20 milioni di euro vinto da Caltaqua e impugnato dall’Ato idrico. Le ripercussioni di queste liti e controversie le subiranno solo i cittadini chiamati a pagare di tasca propria”. I sindacati, come fatto più volte, tornano a chiedere il rispetto della Carta del servizio idrico. Siciliacque e Caltaqua hanno obblighi precisi, quasi costantemente violati. Si prepara una nuova estate di passione, tra rubinetti a secco e il ricorso ai privati delle autobotti.