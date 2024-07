Acquisizione sanante aree ex tribunale, confermato ammontare indennità degli ex proprietari

Gela. L’ammontare delle indennità dovuto agli ex proprietari delle aree nelle quali venne realizzato il nuovo palazzo di giustizia va confermato. I giudici di Cassazione non hanno accolto il ricorso per revocazione attivato su mandato dell’amministrazione comunale. L’assenso era stato formalizzato dall’ex giunta Greco, lo scorso anno. Sia la Corte d’appello di Caltanissetta sia proprio la Corte di Cassazione, avevano già dato ragione alle richieste degli ex proprietari. L’acquisizione sanante fu definita nel 2017 dal Comune, così da evitare ulteriori conseguenze in una procedura d’esproprio fin dall’inizio condotta in modo successivamente censurato dai giudici. Venne delineato l’ammontare delle indennità, per oltre due milioni e mezzo di euro. Gli ex proprietari non ritennero congrue quelle cifre e i giudici di appello, sulla base di una ctu tecnica, calcolarono invece un ammontare ben superiore, pari a quasi sei milioni di euro. La Cassazione confermò, sempre con ordinanza, non accogliendo le richieste del Comune. I giudici romani, con motivazioni che sono state depositate, non hanno accolto neppure il ricorso per revocazione avanzato dal municipio. Non sono stati rintracciati i presupposti di “un errore di fatto” che per il legale nominato dal Comune avrebbe inciso sulla prima decisione della Cassazione. Nelle motivazioni depositate si legge, tra l’altro, “il ricorso è inammissibile in quanto al di fuori del perimetro del vizio revocatorio”.