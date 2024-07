Il Gela punta Privitera, regista della Nissa e Prestia ex Enna

Gela. Come non bastassero i colpi ad effetto dei vari Savasta, Cocimano, Sessa, Zappalà e Bossa, il Gela prepara un altro acquisto di grande spessore, quasi a volere dimostrare di essere la squadra da temere in Eccellenza.

Il prossimo obiettivo si chiama Santo Privitera, centrocampista di 37 anni, fresco vincitore del girone A di Eccellenza con la maglia della Nissa. Una carriera giocata in Sicilia con maglie prestigiose. Un vero e proprio amuleto, esperto in promozioni. Cinque quelle consecutive.

Il curriculum parla chiaro e Privitera nella sua lunga e longeva carriera ha vestito tra le altre le maglie di Siracusa, Canicattì, Giarre, Paternò, Sant’Agata, Vittoria, Orlandina, Modica, Milazzo, Comiso.

Lo scorso anno è stato il miglior centrocampista del campionato, forte anche dei suoi 9 assist in una squadra che poteva contare anche su Semenzin e Agudiak (passato al Vittoria).

Il catanese piace e non poco al Gela, che lo vorrebbe nel suo scacchiere ma… c’è un ma. Il centrocampista ha rinnovato il contratto con la Nissa e formalmente è un tesserato biancoscudato ma nel club di Giovannone stanno arrivando centrocampisti di altrettanta bravura e Privitera da titolare inamovibile potrebbe doversi giocare il posto con altri compagni. Lui si dice infastidito dalle voci che lo vorrebbero al Gela ma a giocare dalla parte biancazzurra c’è l’amicizia con calciatori come Cocimano e Tosto, catanesi come lui ed ex compagni di squadra in passato. Il Gela ci proverà, con quali risultati vedremo.