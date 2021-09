“Agenda Urbana”, autorizzati 750 mila euro per l’efficientamento della Quasimodo

Gela. Il finanziamento, ora sbloccato dal dipartimento regionale dell’energia, ammonta a 750 mila euro. Sono le somme appena autorizzate per il progetto complessivo di efficientamento energetico della scuola “Quasimodo”. Palermo, dopo i chiarimenti degli scorsi giorni e i continui solleciti partiti dal municipio, sta rapidamente emettendo i decreti di finanziamento, attesi da mesi dal gruppo di lavoro di “Agenda Urbana”, che ha coordinato tutta l’attività istruttoria e tecnica del progetto. Il decreto consentirà di proseguire l’iter per la gara e l’affidamento dei lavori. Il finanziamento per l’efficientamento energetico della “Quasimodo” arriva a stretto giro, dopo quello da quasi tre milioni di euro, destinati invece al polo dell’infanzia della scuola “Pirandello”. Il finanziamento e il relativo progetto consentiranno di rivedere dal profondo il sistema energetico della struttura scolastica, rendendola “smart” e ancora più sostenibile ed ecocompatibile. Il gruppo tecnico di “Agenda Urbana” sta proseguendo l’attività, in linea con il cronoprogramma, rispettato decisamente meno, invece, dagli uffici regionali.