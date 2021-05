“Agenda urbana”, chiusa fase progettazione esecutiva: “Regione acceleri su decreti”

Gela. La fase della progettazione esecutiva è stata completata e adesso tocca solo alla Regione rilasciare tutti i decreti di finanziamento, così da consentire l’avvio delle gare per i lavori. Il gruppo tecnico di Agenda Urbana ha definito anche gli ultimi passaggi procedimentali per i progetti coperti con le somme del programma di finanziamento regionale. “A breve, attendiamo i decreti di finanziamento per due progetti – dice l’assessore Terenziano Di Stefano che insieme al dirigente Antonino Collura coordina le attività – uno è stato completato con una progettazione integrata che affideremo direttamente all’azienda aggiudicataria. Serve però che la Regione acceleri perché non possiamo perdere tempo e ci sono scadenze precise. Noi le stiamo rispettando tutte grazie al lavoro dei tecnici del gruppo che sta coordinando tutte le attività e a quello dell’Autorità urbana”. Negli scorsi giorni, in Regione, si è tenuto un incontro che ha toccato i temi di Agenda Urbana. E’ effettivamente emerso che a Palermo non sempre i decreti di finanziamento vengono emessi con celerità e si era pensato alla possibilità che i Comuni interessati potessero inoltrare note ufficiali di sollecito. “Tutto l’iter di Agenda Urbana, con la rendicontazione finale, va concluso entro il dicembre 2023. Questo significa che per quella data anche i lavori dovranno essere conclusi – aggiunge Di Stefano – abbiamo chiuso la fase della progettazione esecutiva e riteniamo che tutti i decreti di finanziamento della Regione dovrebbero essere emessi entro giugno. Non si può attendere oltre. Per alcuni progetti, abbiamo già tutti i pareri”. Fino ad oggi, le comunicazioni tra il municipio e le stanze delle Regione non si sono mai interrotte e intoppi veri e propri non se ne sono registrati, ma Palermo deve rilasciare i decreti di finanziamento, evitando che il cronoprogramma possa risentire contraccolpi, visti i precedenti che hanno già contraddistinto procedure di altri programmi di finanziamento, anche economicamente assai consistenti.