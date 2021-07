“Agenda Urbana”, dieci decreti fermi in Regione: Di Stefano, “basta ritardi”

Gela. I tempi si allungano e ancora una volta in Regione sembra non ci siano grandi riscontri. Sono dieci i decreti di finanziamento, pare già pronti ma non ancora emessi, che stanno bloccando il cronoprogramma di “Agenda Urbana”, uno dei sistemi di finanziamento sui quali l’amministrazione comunale conta di più. Praticamente, il grosso delle somme disponibili (per il Comune circa venti milioni di euro in totale) rischia di rimanere “congelato”, in attesa di qualche firma. Negli scorsi giorni, il vicesindaco Terenziano Di Stefano, che segue l’intero programma, ha avuto una lunga riunione con i tecnici regionali assegnati ad “Agenda Urbana” e con il gruppo di lavoro, che in municipio da mesi lavora sui progetti. “Qualcosa non va – dice Di Stefano – l’ho fatto presente ai referenti tecnici della Regione. Dieci decreti di finanziamento non possono rimanere bloccati a Palermo, ufficialmente, almeno così mi è stato riferito, perché c’è la necessità di effettuare delle variazioni di bilancio. Sto cercando di avere interlocuzioni con il vicepresidente della Regione Gaetano Armao. E’ una situazione di stallo che rischia di far slittare tutto. Non possiamo andare in gara, nonostante sia tutto pronto, né possiamo permetterci di avviare le procedure di gara senza una copertura. Vorrei ricordare a tutti che il programma “Agenda Urbana” va concluso, con rendicontazione, nel dicembre 2023, ma i collaudi delle opere devono essere completati per giugno 2023. I tempi per dieci gare, su un totale complessivo di circa venti milioni di euro, non sono certamente brevi. La Regione deve darci una risposta”.