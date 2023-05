Aggredì un giovane per un parcheggio “selvaggio”, “anziano incapace di intendere e di volere”

Gela. Non è capace di intendere e di volere. E’ stata accertata la non imputabilità di un anziano, che era accusato di aver aggredito un giovane, che pare lavorasse in un’attività nei pressi della sua abitazione. Fatti che hanno portato a processo l’insegnante in pensione. Il giudice Eva Nicastro, sulla base delle relazioni degli specialisti, richiamate dal difensore, l’avvocato Rosario Prudenti, ha chiuso il procedimento, accertando appunto la non imputabilità, a causa delle condizioni psichiche dell’uomo.