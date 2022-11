Aggressione a Macchitella, migliorate condizioni Borchio: è stato dimesso, indagini proseguono

Gela. Ad inizio mese, è stato vittima di una brutale aggressione. Colpito a ripetizione con pesanti bastoni da almeno tre persone, entrare in azione di notte nei pressi della sua abitazione, a Macchitella. Il ristoratore Daniele Borchio, che ha riportato traumi e fratture, da qualche giorno ha fatto rientro in città, dopo essere stato dimesso dalla struttura sanitaria di Palermo nella quale era stato trasferito d’urgenza. La ripresa complessiva non sarà così rapida, ma Borchio è riuscito a superare i rischi maggiori. Fondamentale è stato l’allarme subito lanciato dalla moglie e dalla figlia che si sono accorte di quello che stava accadendo in strada. Seppur sotto shock sono riuscite a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.