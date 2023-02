Aggressione e rapina per lo smartphone, vittima esclude che ad agire furono quindicenni indagati

Gela. Le indagini sono in corso mentre già il riesame ha fatto venire meno la misura della permanenza in casa. Oggi, è stato il minore vittima dell’aggressione a far segnare un ulteriore epilogo nella vicenda giudiziaria che tocca due quindicenni, accusati di aggressione, per aver rapinato il loro coetaneo, e di stalking. I fatti ricostruiti dagli inquirenti risalgono all’estate dello scorso anno. Il minore sentito nel pomeriggio di oggi, nel corso dell’incidente probatorio, ha però escluso che i due indagati l’abbiano rapinato e colpito, così da portargli via lo smartphone. Per gli inquirenti, ci furono anche altri episodi di violenza.