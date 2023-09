Ai domiciliari per una condanna, Cassazione: “Riesame rivaluti permesso per lavorare”

Gela. E’ attualmente ai domiciliari dopo una condanna definitiva per una vicenda di droga mentre fu assolto dall’accusa di estorsione. Per il trentanovenne Giacomo Tumminelli i giudici di Cassazione hanno disposto l’annullamento con rinvio, nuovamente ai magistrati del riesame. Dovranno valutare la richiesta avanzata per un permesso lavorativo. La difesa, sostenuta dal legale Davide Limoncello, si era già rivolta alla Corte d’appello e appunto al riesame. In entrambi i casi, l’istanza per un permesso lavorativo è stata respinta. Il difensore ha sottolineato che Tumminelli è l’unico che può lavorare nel suo nucleo familiare ma avrebbe necessità di essere autorizzato data la sottoposizione al vincolo dei domiciliari.